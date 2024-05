POL-REK: 240522-1: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Brühl (ots) - Polizei Rhein-Erft-Kreis warnt vor Handwerksangeboten an der Haustür Drei derzeit noch unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag (17. Mai) bei einem Senior in Brühl-Pingsdorf eine hohe Bargeldsumme und Edelmetalle erbeutet. Die Täter hatten zuvor kleinere Handwerksarbeiten angeboten und im Anschluss einen hohen vierstelligen Betrag in Rechnung ...

mehr