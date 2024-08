Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 02:03 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Straße Campermoor und entwendeten aus einem der dort abgestellten Bagger Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Brand nach Blitzeinschlag

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 16:00 Uhr geriet das Dachgeschoss einer Werkstatthalle in der Straße Dalinghausen in Brand. Ursächlich hierfür scheint ein Blitzeinschlag. Die Freiwillige Feuerwehren Damme und Borringhausen konnten den Brand löschen. Der Schaden wurde auf 60.000,00 Euro geschätzt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 22:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Kreuzstraße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell