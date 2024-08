Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am gestrigen Dienstag berichteten wir über einen Verkehrsunfall auf der Wittensander Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5839009) im Saterland.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei Friesoythe nun nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) oder in Saterland (Tel.: 04498 923770) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Straße Am Bahnhof. In Höhe der Begegnungszone übersieht sie den querenden Fußgänger, es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 57-jährige Friesoyther leicht verletzt wurde.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 06. August 2024 09:00 Uhr bis Mittwoch 07. August 2024, 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Friesoythe. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A4, auf einem Parkplatz in der Europastraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell