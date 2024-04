POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Gemeinsam mit einem Brandsachverständigen haben Brandursachenermittler der Polizei das Doppelhaus mit dem angrenzenden Carport in der Straße "Vor dem Esch" in Wildeshausen am Dienstag, 16. April 2024, aufgesucht. Als Brandursprungsort konnten Reifen des unter dem Carport abgestellten Pkw ...

