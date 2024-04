Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand eines Pkw in Wildeshausen greift auf Doppelhaus über ++ erheblicher Sachschaden ++ Bewohner bleiben unverletzt ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Delmenhorst (ots)

Gemeinsam mit einem Brandsachverständigen haben Brandursachenermittler der Polizei das Doppelhaus mit dem angrenzenden Carport in der Straße "Vor dem Esch" in Wildeshausen am Dienstag, 16. April 2024, aufgesucht.

Als Brandursprungsort konnten Reifen des unter dem Carport abgestellten Pkw ausgemacht werden. Einen technischen Defekt als Brandursache schlossen die Experten aus. Vielmehr gehen sie von einer Brandstiftung aus und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer am Freitag, 12. April 2024, in der Nacht und den frühen Morgenstunden Personen gesehen hat, die sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben, wird gebeten, sich unter 04431/ 941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Es wird von einem Schaden in Höhe von ungefähr 750.000 Euro ausgegangen. Ein Bewohnen des Hauses ist nicht mehr möglich.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 12. April. 2024 +++

In Wildeshausen kam es am Freitag gegen 03:00 Uhr in der Straße "Vor dem Esch" zu einem Pkw-Brand, der nachfolgend auf ein Carport sowie ein Doppelhaus übergriff und erheblichen Sachschaden verursachte.

Die 37-jährige Bewohnerin stellte den Brand ihres unter dem Carport stehenden Pkw (Verbrennungsmotor) fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hat sowohl die Bewohnerin zusammen mit ihren beiden minderjährigen Kindern als auch die vierköpfige Familie der anliegenden Doppelhaushälfte das Objekt, auf das der Brand mittlerweile übergegriffen hat, eigenständig und unverletzt verlassen. Trotz des sofortigen und massiven Löscheinsatzes der ca. 100 Einsatzkräfte der Wehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Neerstedt, Dötlingen, Colnrade und Ganderkesee kann nicht verhindert werden, dass die Doppelhaushälfte der Meldenden und ihrer beiden Kinder brandbedingt nahezu zerstört und unbewohnbar ist.

Das Feuer griff auch auf die anliegende Haushälfte der vierköpfigen Familie über; diese ist zur Zeit ebenfalls nicht bewohnbar. Das Schadensbild fällt hier aber geringer aus. Hitzebedingt wurde ebenfalls ein nebenliegendes Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen; dieses ist aber weiterhin bewohnbar.

Die betroffenen Familien kamen jeweils bei Angehörigen unter. Genaue Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind aktuell nicht möglich, dürften aber im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

