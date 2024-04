Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in Wardenburg +++ Mögliche Brandstiftung und Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen haben den Brandort in Wardenburg am Montag, 15. April 2024, aufgesucht.

Bei ihren Untersuchungen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass sich die Brandausbruchsstelle an einer unter dem Carport abgestellten Mülltonne befand. Brandursächlich dürfte demnach kein technischer Defekt gewesen sein. Vielmehr gehen die Beamten von einer Brandstiftung aus und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer am Sonntag, 14. April 2024, in der Nacht und den frühen Morgenstunden Personen gesehen hat, die sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben, wird gebeten, sich unter 04431/ 941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

+++ Pressemitteilung von Montag, 15. April 2024 +++

Am Sonntag, 14. April 2024, um 3:55 Uhr, wurde ein Anwohner auf einen Brand in der Straße "Stapelriede" aufmerksam. Durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg und Littel, die mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand, der ein Carport betraf, gelöscht werden.

Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Der Carport und ein darunter abgestellter Pkw wurden leicht beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell