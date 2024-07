Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 85 Jahre alte Frau wurde am Montag (15.07.2024) gegen 11.30 Uhr in Leonberg-Eltingen Opfer eines dreisten Diebes. Das Polizeirevier Leonberg sucht nun Zeugen.

Ein noch unbekannter Täter machte die Seniorin in der Römerstraße auf Höhe eines Matratzengeschäfts auf sich aufmerksam und gab sich als gehörlos aus. Mit einer Liste in der Hand, bat er um eine Spende. Als die 85-Jährige in ihre Geldbörse griff und dem Unbekannten fünf Euro in Münzen übergab, griff dieser unbemerkt in das Scheinfach und entnahm zwei 20-Euro-Scheine. Die Geschädigte ging weiter, um ihre Einkäufe zu erledigen und bemerkten dann den Diebstahl.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sowie 180 cm groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er hatte einen dunklen Teint, kurzes schwarzes Haar und einen dichten, gepflegten schwarzen Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer langen dunklen Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell