Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Angeblicher Küchenbrand stellt sich als harmlos heraus

Ludwigsburg (ots)

Durch mehrere Notrufe wurde am Dienstag, 16.07.2024, kurz vor 21 Uhr in der Weiherstraße in Sindelfingen in einem Mehrfamilienhaus ein Küchenbrand gemeldet. Zeugen meldeten eine starke Rauchentwicklung. Aufgrund dessen fuhren starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei an die Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnte ebenfalls eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, weshalb das betroffene Mehrfamilienhaus sowie ein Nachbargebäude geräumt wurden. Nach dem Betreten des Gebäudes durch die Feuerwehr stellte sich der Sachverhalt dann glücklicherweise nur halb so schlimm dar. Die Rauchentwicklung war auf mehrere auf einem Teller abgestellte Teelichter zurückzuführen, die zusammen eine größere Flamme bildeten. Die Teelichter konnten durch die FW in einem Waschbecken gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

