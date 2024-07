Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Dienstag (16.07.2024) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 06.10 Uhr und 12.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Hemmingen verübte. Ein Renault stand im Bereich kurz vor der Einmündung in die Fronstraße geparkt am Straßenrand. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Renault und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

