POL-HAM: Roter Opel auf Rathaus-Parkplatz beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Im Rahmen ihrer Präsenzstreife in Hamm-Mitte wurden die beiden Bezirksdienstbeamten am Montagvormittag, 1. Juli, von einem Zeugen über einen beobachteten Drogendeal hingewiesen. Während des Gesprächs fuhr der beschriebene Tatverdächtige auf einem E-Scooter auf der Sedanstraße an den Polizisten vorbei. Die Beamten stoppten ihn für eine Kontrolle in Höhe seiner Wohnanschrift und fanden über 1.600 ...

mehr