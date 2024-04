FW Stuttgart: Verrauchung im Grenztunnel Neugereut

Stuttgart (ots) - - Gasleitung bei Bauarbeiten in Stuttgart-Vaihingen beschädigt - Beschädigte Gasleitung konnte gegen 12 Uhr provisorisch abgedichtet werden - Stadtbahnhaltestelle Vaihingen bis 12 Uhr gesperrt Bei Bauarbeiten wurde gegen 07:50 Uhr eine Gasleitung in der Vollmoellerstraße in Stuttgart-Vaihingen beschädigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr gab es eine ...

mehr