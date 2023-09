Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Motorradunfall

Ratzeburg (ots)

07. September 2023 | Kreis Stormarn - 07.09.2023 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Vormittag kam es an der Kreuzung Haidkrugchausse/ Möllner Landstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 10:15 Uhr ein 42-jähriger Hamburger mit einem Audi die Stemwarder Straße aus Richtung Barsbüttel kommend. An der Ampelkreuzung Möllner Landstraße wollte der Fahrer in Richtung Büchsenschinken nach links abbiegen. Hierbei übersah er aus unbekannter Ursache ein entgegenkommendes Motorrad. Es kam zu einem Zusammenstoß. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb der 36-jährige Fahrer der Ducati aus Hamburg an der Unfallstelle. Der PKW- Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein DEKRA- Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in Reinbek teilweise voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer 040-727 707-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

