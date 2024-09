POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14 -Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (09.09.2024), gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Heinigstraße, auf Höhe der Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 46-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit einem in gleiche Richtung fahrenden, 50-jährigen Autofahrer kollidierte. Beide Autofahrer verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ...

mehr