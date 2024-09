Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (09.09.2024), gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Heinigstraße, auf Höhe der Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 46-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit einem in gleiche Richtung fahrenden, 50-jährigen Autofahrer kollidierte. Beide Autofahrer verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

