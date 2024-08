Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (08.08.2024, gegen 14:50 Uhr) missachtete ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Yorckstraße in die Halbergstraße die Vorfahrt einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

