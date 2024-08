POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 07.08.2024, 21 Uhr, bis zum 08.08.2024, 8 Uhr, stahlen Unbekannte ein Moped in der Adlerstraße. Der Eigentümer konnte das gestohlene Zweirad in der Nähe des Tatortes im Gebüsch wiederfinden. Der oder die Täter versuchten scheinbar das Fahrzeug kurzzuschließen. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden ...

