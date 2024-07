Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Motorrad umgefahren - Bundespolizei ermittelt gemeinsam mit Polizei NRW Tatverdächtigen

Bochum - Bergkamen (ots)

Gestern Mittag (20. Juli) fuhr ein zunächst Unbekannter ein Kraftrad mit seinem PKW auf dem Parkplatz des Bochumer Hauptbahnhofs um. Anschließend ergriff dieser die Flucht. Der Halter des Krads suchte später erbost die Bundespolizeiwache auf.

Gegen 15:25 Uhr wurde ein 57-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum vorstellig. Er gab an, dass er sein Motorrad am Morgen auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof abgestellt hatte. Als er dann wiederkam, stellte der Deutsche mehrere Beschädigungen fest. Zudem machte der Bochumer seinen Unmut darüber deutlich, dass ein Unbekannter augenscheinlich Fahrerflucht begangen habe.

Die Beamten führten eine Videoauswertung durch und stellten fest, dass ein Autofahrer rückwärts gegen 13:30 Uhr gegen das parkende Motorrad fuhr, worauf dieses auf die Seite fiel. Anschließend stiegen zwei Personen aus und stellten das Kraftrad wieder auf. Die beiden Männer begutachteten den Schaden am eigenen PKW und fuhren kurz darauf mit dem Fahrzeug davon. Die Polizisten ermittelten den Fahrzeughalter. Nach Rücksprache mit der Polizei NRW recherchierte diese die telefonische Erreichbarkeit des Mannes aus Bergkamen. Daraufhin kontaktierten die Bundespolizisten den 27-Jährigen. Dieser gab schließlich die Tathandlung zu.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Sachbeschädigung gegen den Deutschen ein. Weitere Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Bochum.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell