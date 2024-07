Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haselau - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Stehlgut weitestgehend noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.07.2024/02.07.2024) ist es in einem Einfamilienhaus im Heister Feld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täter sind hier gewaltsam in das Haus eingedrungen und haben sämtliche Räume durchsucht. Was genau hierbei entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht bisher, dass ein verschlossener Schrank von 60 cm Breite und 170 cm Höhe fehlt. In diesem Schrank sollen sich aber keine Wertgegenstände befinden.

Es gibt Hinweise, dass sich schon am Vortag der Tat (Sonntag, 30.06.2024) gegen 23.00 Uhr eine unberechtigte Person auf dem Grundstück aufgehalten haben soll. Eine Beschreibung zu dieser Person konnte vorerst nicht erlangt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von möglichen Zeugen über Feststellungen in Tatortnähe zur genannten Tatzeit oder auch einen Tag zuvor. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

