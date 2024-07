Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Seniorin ausgeraubt und verletzt ins Krankenhaus - Kriminalpolizei kann vermutlichen Täter ermitteln und bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

In der letzten Woche ist es am frühen Mittwochabend (26.06.2024) in der Berliner Straße zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem ein Mann einer Seniorin die Handtasche entriss. Die Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt.

Die Tat geschah in einem Zeitraum von ungefähr 18:30 Uhr bis 18:45 Uhr auf einem rückwärtigen Parkplatz im Bereich zwischen Schloßstraße und Reichenstraße.

Ein Täter entriss der 86-jährigen Geschädigten eine Handtasche, die an dem mitgeführten Rollator befestigt gewesen war. Während der Tatausführung stürzte die Seniorin zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht sowie am Arm zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der bis dahin Unbekannte, der als groß mit einer schlanken Statur beschrieben wurde, flüchtete anschließend mit der Tasche und mit über 100 Euro Bargeld in Richtung Schloßstraße. Der Täter wurde von der Geschädigten auf Ende 20 Jahre geschätzt. Zur Tatzeit war der Mann mit einem weißen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Im Rahmen von sofortigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Elmshorn -dortiges Sachgebiet 2- konnte ein erster Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann begründet werden. Das Amtsgericht Itzehoe erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Elmshorner Wohnung des mutmaßlichen Tatverdächtigen, der am Folgetag vollstreckt wurde.

Da keine Haftgründe gegen den mutmaßlichen Täter vorlagen, wurde dieser nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weitergehenden Ermittlungen gegen den 29-Jährigen wegen eines Raubdeliktes dauern an.

Zur vollständigen Aufklärung der Tat ist die Kriminalpolizei auf weitere Zeugenhinweise angewiesen. Wer hat die Tat auf dem genannten Parkplatz beobachtet oder hat den Täter von dort weglaufen gesehen? Gibt es Personen, die mit dem Tatverdächtigen wohlmöglich bekannt sind und weitere Erkenntnisse zum Geschehen haben?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

