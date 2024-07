Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Wedel - Unbekannte entwenden BMW und zusätzliche Versuchstat an Wohnmobil - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Dienstag (02.07.2024) ist es im Kronskamp in Wedel zu einer Komplettentwendung eines schwarzen 5er BMW gekommen.

Das Fahrzeug mit dem Baujahr 2017 und PI-Kennzeichen wurde am Montagabend gegen 20:00 Uhr abgestellt und der Halter bemerkte die Entwendung am folgenden Morgen um 06:50 Uhr. Der Wert des BMW wurde vorläufig auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt.

Auch bereits in der letzten Woche ist es in der Heidkampstraße in Quickborn zu einer versuchten Entwendung eines Wohnmobils gekommen.

Der Halter parkte seinen grauen Fiat am Dienstagmittag (25.06.2024) auf einem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum ab und musste am Freitagmittag (28.06.2024) Beschädigungen an den Türen seines Fahrzeugs feststellen.

Offensichtlich verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft zuvor gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum und versuchte dort, den Zündmechanismus zu manipulieren. Aus nicht bekannten Gründen ließ man von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- und bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den Tathergängen oder zum Verbleib des BMW machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell