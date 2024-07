Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Komplettentwendungen eines Audis und eines Wohnmobils - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagabend (27.06.2024) sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.06.2024) ist es im Stadtgebiet zu zwei Komplettentwendungen von Fahrzeugen gekommen.

Zunächst verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise Zugriff zu einem schwarzen Audi Q5, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Philipp-Reis-Straße abgestellt war, und entwendeten diesen. Nach ersten Hinweisen müsste die Tat ungefähr zwischen 22:30 Uhr bis Mitternacht geschehen sein. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen Gebrauchtwagen aus dem Jahr 2017.

In der folgenden Nacht in einem ungefähren Zeitraum von 20:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens entwendete ebenfalls eine unbekannte Täterschaft ein Wohnmobil, das zuvor auf einem Parkstreifen in der Straße Hasselbusch abgestellt war. Der fünf Jahre alte weiße Citroen war mit mehreren Aufklebern versehen, die einen Hundekopf und Elche abbilden.

Der summierte Sachschaden wird vorläufig auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

In beiden Fällen ist der Verbleib der Fahrzeuge nicht bekannt und die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- führt die Ermittlungen.

Wer hat verdächtige Personen an den jeweiligen Tatorten gesichtet oder wer kann Angaben zur Fahrstrecke oder zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell