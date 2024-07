Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Frau stürzt bei Hundeauseinandersetzung und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen und die beteiligte Hundehalterin

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Dienstag (25.06.2024) ist es gegen 07.30 Uhr zu einer Begegnung zweier Hunde und ihrer Hundeführerinnen in der Lindenstraße (Nähe Spielplatz Ahornweg) gekommen, in deren Folge eine 92-jährige Henstedt-Ulzburgerin stürzte und sich dabei verletzte.

Gegen 07.30 Uhr ging die Seniorin mit ihrem Hund (Chihuahua) auf dem Gehweg der Lindenstraße in Richtung der Hamburger Straße. Vom gegenüberliegenden Gehweg kam dann ein angeleinter Hund angelaufen, der die Hundehalterin einfach hinter sich herzog. Es gab dann ein Gerangel zwischen den Hunden. Hierbei verknoteten sich die Leinen derart, dass die Seniorin zu Fall kam. Es eilte dann eine Zeugin hinzu, die der älteren Dame auf die Beine half. Währenddessen trennte die andere Hundehalterin die Hundeleinen voneinander und habe ohne ein Wort ihren Weg in Richtung Moorland fortgesetzt.

Die Seniorin erlitt bei dem Sturz einen Bruch der linken Hand und eine Hüftprellung. Die Hunde seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Die Hundehalterin soll ca. 45 Jahre alt und 165-170 cm groß sein. Sie habe dunkle kinnlange Haare und eine schlanke Statur. Weiterhin habe die Frau dunkle Kleidung getragen. Zum Hund kann gesagt werden, dass er schwarzbraunes Kurzhaarfell und die Größe eines Schäferhundes hat.

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall werden bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg geführt. Dort bittet man darum, dass sich Zeugen oder auch die beteiligte Hundehalterin unter der Rufnummer 04193-99130 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell