Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährliche Körperverletzung/Bundespolizei sucht Zeugen

Rastatt (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (25.11),kam es am Bahnhof in Rastatt,zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Triebfahrzeugführern. Nach derzeitigem Kenntnistand soll ein bislang Unbekannter mehrere Gleise des Rastatter Bahnhofs unbefugt überquert haben. Als die beiden Männer den Unbekannten auf sein Fehlverhalten ansprechen wollten, sprühte dieser ihnen unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät in die Augen. Einer der beiden Triebfahrzeugführer musste ärztlich behandelt werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete durch die Bahnhofsunterführung und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

