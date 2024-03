POL-GI: Linden: Fahrradcodierungsangebot auf dem Marienmarkt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Linden: Fahrradcodierungsangebot auf dem Marienmarkt

Gießen

Am Sonntag, 24.3.2024, bietet Ihnen Ihre Schutzfrau vor Ort, Lisa Romfeld, die Möglichkeit zur Fahrradcodierungen auf dem Marienmarkt in Linden (Ortskern von Großen Linden, Obergasse) an.

Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich. Zur Terminvereinbarung melden sich Interessierte entweder per E-Mail Lisa.Romfeld@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0641/7006-3525 (in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr) an.

Welchen Zweck verfolgt die Codierung?

Speziell ausgebildete Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die Codierung ist für Sie kostenlos! Bitte bringen Sie das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Bitte seien Sie zu den Terminen pünktlich! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.

