POL-GI: Einbruch in Gewerbegebiet + Pistole in Gebüsch - Zeugensuche + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Lollar: Einbruch in Gewerbegebiet

In einen Markt für Tierfutter und Zubehör drangen unbekannte Einbrecher irgendwann zwischen Donnerstagabend (7.3.2024), 20 Uhr und Freitagfrüh, 4.30 Uhr ein. Sie brachen dazu eine Hintertür auf und durchsuchten Büroräume. Sie machten sich an einem Tresor zu schaffen und flohen anschließend unerkannt aus dem Laden im Rothweg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Allendorf(Lumda): Pistole in Gebüsch - Zeugensuche

Zwei Minderjährige verhielten sich genau richtig, als sie am Donnerstagnachmittag (7.3.2024) eine Pistole in einem Gebüsch fanden. Sie verständigten Erziehungsberechtigte über den Fund. Diese wiederum informierten die Polizei. Eine Streife stellte die Pistole, in der sich auch Munition befand, sicher. Ob die bereits rostige Waffe funktionsfähig war, bedarf weiterer Untersuchungen. Bislang unklar ist, wer sie in dem Gebüsch in der Straße Löhrbachsgraben, in Höhe der Hausnummer 17, abgelegt hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich des Gebüschs bemerkt? Wer kann Hinweise auf die Herkunft der Waffe geben oder darauf, wer die Pistole dort ablegte?

Zeugen richten Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Schaden nach nur zehn Minuten - blaues Auto gesucht

In Launsbach, in der Straße Schaal, kam es bereits am Montag (19.2.2024) zu einer Unfallflucht. In Höhe der dortigen Schule parkte eine Autofahrerin gegen 15.30 Uhr am Fahrbahnrand. Als sie lediglich zehn Minuten später zu ihrem Polo zurückkam, musste sie frische Beschädigungen an der Fahrerseite des VW feststellen. Der Schaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Unfallfluchtermittler davon aus, dass der unbekannte Verursacher ein blaues Fahrzeug fuhr. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte er den braunen Polo und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Wer kann Hinweise auf das gesuchte, vermutlich blaue Verursacherfahrzeug geben? Wer hat etwas von dem Unfall mitbekommen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

Im Parkhaus "P2" in der Lahnstraße parkte ein Honda-Fahrer am Mittwoch (6.3.2024). Er stellte sein Auto gegen 7.45 Uhr im Parkhaus ab. Als er eine gute Stunde später zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden am Fahrzeugheck feststellen. Ein Unbekannter fuhr demnach gegen den braunen Civic und im Anschluss einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Reiskirchen/L3355: Schild und Mast beschädigt

Aufgrund der Spurenlage am Unfallort suchen die Unfallfluchtermittler aus Grünberg nach einem unbekannten LKW. Am Dienstag (5.3.2024) stellte ein Zeuge einen beschädigten Mast sowie einen kaputten Leitpfosten im Bereich einer Verkehrsinsel der Landesstraße 3355 fest. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein LKW, ggf. ein Gespann, zunächst aus Richtung Reiskirchen kommend auf der Landesstraße 3129 fuhr. Der Unbekannte bog vermutlich auf die L3355 in Richtung Hattenrod ab und wendete unmittelbar am dortigen Abzweig. Der Verursacher kam dabei auch leicht von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel. Wann genau der Unfall passierte, ist bislang unklar.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat einen LKW, oder ein ähnlich großes Fahrzeug, im Bereich der Verkehrsinsel wenden/rangieren sehen? Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

