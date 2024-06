Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall auf einer Kreuzung mit anschließender Flucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (21.06.2024) ist es gegen 02.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Prisdorfer Straße und Westring gekommen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden.

Der Fahrer oder die Fahrerin befuhr nach Einschätzung der Unfallaufnahmebeamten die Prisdorfer Straße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Westring. An der Kreuzung wird das Fahrzeug nach rechts gelenkt, um die Fahrt in Richtung Wedeler Weg fortzusetzen. Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit wurde dann eine Verkehrsinsel überfahren und die darauf stehende Lichtzeichenanlage samt Träger zerstört. Auch an dem verursachenden Fahrzeug wird nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. Es blieben zahlreiche Trümmerteile vom Fahrzeug zurück. Der Gesamtschaden könnte sich nach Einschätzung der Ermittler durchaus in einem niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Auswertung ergab, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw der Marke Ford handelt. In Frage kommen laut der Ermittler die Typen Focus oder C-Max.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallfahrt oder auch zu einem beschädigten Pkw der genannten Typen werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

