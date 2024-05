Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kreislaufbedingte Beschwerden von insgesamt sieben Schulkindern aufgrund von Ausfall einer Klimaanlage in einem Reisebus.

Düsseldorf (ots)

Montag, 13.Mai 2024, 17:34 Uhr, Stockumer Höfe, Stockum

Am frühen Montagabend ist es in einem Reisebus mit 99 Schulkindern und sieben Betreuern, der sich auf der Rückfahrt von Xanten nach Köln befand, durch Ausfall der Klimaanlage bei sieben Schülern zu Kreislauproblemen und Erbrechen gekommen. Die Busfahrerin reagierte besonnen und steuerte den Reisebus an den nahegelegenen Messeparkplatz der Messe Düsseldorf. Von dort verständigte sie über den Notruf der Feuerwehr die Einsatzkräfte. Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf alarmierte die Einsatzkräfte zum Messeparkplatz mit dem Stichwort MANV. Zwei Notarztwagen sowie fünf Rettungswagen und ein Löschfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr fuhren daraufhin zum angegeben Einsatzort. Der ersteintreffende Notarzt sowie die Rettungswagenbesatzungen führten eine Sichtung der betroffenen Kinder durch. Einige von ihnen klagten über leichte Kreislaufprobleme sowie Erbrechen. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt sieben Schulkinder in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. Die betroffenen Eltern der Schüler wurden durch die Betreuer informiert. Der Reisebus setzte im Anschluss mit den restlichen Schülern seine Heimreise sicher fort.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell