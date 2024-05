Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Lose Balkonteile an Wohnhaus stürzten ein - Feuerwehr sicherte beschädigten Balkon und verhinderte ein weiteres Einstürzen, keine Verletzten

Sonntag, 12. Mai 2024, 15.52 Uhr, Kölner Landstraße, Wersten

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Teileinsturz eines Balkons an einem Wohnhaus im Stadtteil Wersten. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, lagen bereits Schuttrest verteilt auf dem Gehweg. Umgehend sicherten die Feuerwehrleute den Bereich um das Wohnhaus und begutachteten den Balkon. Dazu nahm der Einsatzleiter auch Kontakt mit dem städtischen Bauaufsichtsamt auf und stimmte die Maßnahmen der Feuerwehr eng ab. In der Lageerkundung stellte die Einsatzkräfte einen instabilen Balkon fest, der in Teilen keine Verbindung mehr zum Gebäude hatte. Um einen weiteren Einsturz zu verhindern, sicherten die Feuerwehrleute den Balkon mit mehreren Stützen. Der betroffene Bereich des Bürgersteiges konnte in Zusammenarbeit mit dem Amt für Verkehrsmanagement mit Bauzaunelementen gesichert werden. Nach rund 90 Minuten rückten die etwa 45 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

