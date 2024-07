Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Drei Täter nach schwerem Raub in U-Haft - Ermittlungen dauern an

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Sonntag (30.06.2024) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Raub Am Marienhof gekommen. Die Täter verletzten bei der Tat Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens (21 und 38 Jahre) und ließen diese gefesselt zurück. Die Männer konnten sich befreien und über Notruf die Polizei rufen. Die Einsatzkräfte konnten im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige und eine weitere tatverdächtige Person später an der Wohnanschrift festnehmen. Das erlangte Diebesgut konnte die Polizei sicherstellen.

Am Folgetag (01.07.2024) wurden die drei Neumünsteraner (21, 21, und 23 Jahre alt) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt und es wurde für die drei jungen Männer Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg dauern noch an.

