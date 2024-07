Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlichter ins Gesicht getreten - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am Freitagmorgen (19. Juli) soll sich ein Handgemenge zwischen mehreren Personen am Dortmunder Hauptbahnhof ereignet haben. Ein Passant griff ein und wurde dabei durch einen Tritt angegriffen. Bundespolizisten nahmen den flüchtigen Mann vorläufig fest.

Gegen 6 Uhr wurde ein 44-Jähriger auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass es in einem Schnellrestaurant zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem Mitarbeiter gekommen sei. Als der Deutsche habe schlichten wollen, habe ihm einen der Männer mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Anschließend sollen die beiden Unbekannten in Richtung U-Bahnbereich geflüchtet sein. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung wurden die Beamten auf eine Streitigkeit am U-Bahnabgang aufmerksam. Dabei handelte es sich um die beiden Tatverdächtigen und einen Bäckereiangestellten. Als der 21-Jährige die Polizisten erblickte, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Die Einsatzkräfte stellten den 20-Jährigen nach kurzer Verfolgung im Personentunnel. Dabei fiel dieser zu Boden und klagte dann über Schmerzen. Auf eine ärztliche Versorgung verzichtete er jedoch. Weitere Uniformierte ergriffen den Deutschen (21) am Nordausgangs des Hauptbahnhofs.

Zur Sachverhaltsaufklärung brachten die Polizisten die beiden Verdächtigen zur Wache. Der Dortmunder (21) wollte sich zu den Geschehnissen nicht äußern und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Sein Begleiter (20) machte ebenfalls keine Angaben und wies einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille auf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen ein.

