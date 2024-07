BPOL NRW: 39-Jähriger ohne Reiseabsichten leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Mönchengladbach (ots) - Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend (18. Juli) um 23.00 Uhr ein Mann (57) festgenommen, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest. Dieser konnte die Geldstrafe von insgesamt 1.600 Euro zahlen. Beamte der Bundespolizei ...

mehr