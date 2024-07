POL-BOR: Heek - Metalldiebe entwenden Kupferrohre

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Schiefestraße; Unfallzeit: zwischen 16.07.2024, 17.00 Uhr, und 17.07.2024, 15.00 Uhr; Eine Beschädigung an einem geparkten Pkw verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen am Dienstag um 17.00 Uhr an der Schiefestraße abgestellt. Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr musste er dann einen Schaden an ebendiesem feststellen. Trotz des ...

mehr