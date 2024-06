POL-MI: Polizei bittet nach Auseinandersetzung in einem Kaufhaus an der Rodenbecker Straße um Zeugenhinweise

Petershagen (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Dreihausen" ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Den Erkenntnissen zufolge war der 17-Jährige gegen 7.05 Uhr mit einem Pedelec von einer Hofeinfahrt auf die Straße "Dreihausen" in Richtung der westlich gelegenen Kreuzung "In der Bünte / An der Wandlung" eingebogen. Zeitgleich befand sich ein 24-Jähriger hinter dem Steuer eines ...

mehr