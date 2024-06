POL-MI: Tempo von rund 1.700 Fahrzeugen kontrolliert: Mit 92 km/h auf Loher Straße unterwegs

Hüllhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend hat sich eine Autofahrerin auf der Alten Straße schwere Verletzungen zugezogen. Den Erkenntnissen nach befuhr die 20-Jährige aus Niedringhausen kommend gegen 19.10 Uhr die Alte Straße in Fahrtrichtung Hüllhorst. Dabei geriet ihr Auto aus ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung Alter Salzweg zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen und schleuderte ...

mehr