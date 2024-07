Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, An der Füchte / Postbrückenweg;

Unfallzeit: 17.07.2024, 18.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 16-Jähriger am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Jugendliche befuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 18.50 Uhr die Straße An der Füchte in Fahrtrichtung B54. An der Kreuzung mit dem Postbrückenweg kollidierte er mit dem Pkw eines 61-jährigen Gronauers. Dieser hatte den Postbrückenweg aus Richtung Am Berge kommend befahren und den bevorrechtigten Mofafahrer übersehen. (ms)

