POL-MK: 83-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

83-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Eine 83-jährige Seniorin wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Altenaer Straße schwer verletzt. Sie überquerte kurz nach 19 Uhr bei Regen und anbrechender Dunkelheit, aus Richtung Vogelberg kommend, in Höhe der Bushaltestelle Schafsbrücke die Altenaer Straße. Diese ist an dieser Stelle nur noch zweispurig. Dabei übersah sie einen in Richtung Altena fahrenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst versorgte die Seniorin und brachte sie ins Krankenhaus. Am Steuer des Audi saß ein 52-jähriger Bochumer. Die Polizei regelte den Verkehr.

Nun werden Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

