POL-MK: 31-Jähriger attackiert Polizeibeamte/Schautafeln beschädigt

Iserlohn (ots) - Eine mobile Toilette brannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:05 Uhr, in der Hasenkampstraße. Durch die Feuerwehr wurde der Brand in der Folge gelöscht. Die Toilette ist aufgrund des Schadens unbrauchbar. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr