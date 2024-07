Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Rhedebrügger Straße (K39);

Unfallzeit: 17.07.2024, 18.50 Uhr;

Schwer verletzt wurden am Mittwochabend zwei Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken. Die beiden Männer waren in einer Gruppe von insgesamt fünf niederländischen Kradfahrern unterwegs. Sie befuhren gegen 18.50 Uhr die Rhedebrügger Straße aus Richtung Rhedebrügge kommend in Fahrtrichtung Homer. An der Einmündung zum Raesfelder Weg bogen die ersten drei nach rechts ab. Der an hinterster Stelle fahrende 67-Jährige nahm den Abbiegevorgang offenbar zu spät wahr. Er kollidierte mit dem 65-Jährigen, der vor ihm fuhr. Die Verletzten wurden jeweils durch einen Rettungswagen und einen Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

