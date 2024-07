POL-BOR: Vreden - Auflieger entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Beethovenstraße; Tatzeit: 16.07.2024, zwischen 05.50 Uhr und 18.30 Uhr; Unbekannte wollten am Dienstag in ein Wohnhaus in Bocholt-Mussum eindringen. Um hineinzukommen, machten sie sich an einer Tür zu schaffen. Diese hielt jedoch stand. Der Tatort liegt an der Beethovenstraße, wo sich das Geschehen zwischen 05.50 Uhr und 18.30 Uhr abgespielt hat. Die Polizei bittet um ...

