Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 16.07.2024, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Aus einem parkenden Pkw haben Unbekannte in Gronau einen Laptop und Bargeld entwendet. Das Fahrzeug stand am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr an der Enscheder Straße. Dort schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um an die Beute zu kommen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell