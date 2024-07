POL-AC: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Eschweiler (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.-28.06.24) die Reifen von mindestens 20 Fahrzeugen in der Innenstadt teilweise zerstochen. Der 33-jährige Besitzer eines Wagens hatte die Beschädigung der Reifen an seinem Auto gegen 4.30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Beim genaueren Hinsehen bemerkte er, dass auch Reifen anderer Fahrzeuge in der Umgebung beschädigt worden waren - ...

mehr