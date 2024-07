Polizei Aachen

POL-AC: Reifen an mindestens 20 Fahrzeugen beschädigt

Eschweiler (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.-28.06.24) die Reifen von mindestens 20 Fahrzeugen in der Innenstadt teilweise zerstochen.

Der 33-jährige Besitzer eines Wagens hatte die Beschädigung der Reifen an seinem Auto gegen 4.30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Beim genaueren Hinsehen bemerkte er, dass auch Reifen anderer Fahrzeuge in der Umgebung beschädigt worden waren - nicht nur an der Indestraße, sondern auch in der Franz-Rüth-Straße und der Gutenbergstraße.

Bislang konnten noch nicht alle Besitzer angetroffen werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen wichtig sein. Sie erreichen die zuständige Kripo tagsüber unter der 0241- 9577 - 33301 (außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241- 9577 -34210). (sk)

