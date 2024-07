POL-BOR: Gronau - Winkelschleifer entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ravardistraße; Tatzeit: 16.07.2024, 02.00 Uhr; Gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus einzudringen versucht haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Die Täter machten sich gegen 02.00 Uhr an der Haustür des Gebäudes zu schaffen, als Bewohner Geräusche wahrnahmen. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. ...

