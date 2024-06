POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Biesingen

Homburg (ots) - Am Montag, den 03.06.2024, zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "In den Rohrwiesen" in Homburg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim rückwärts Ausparken, einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6 mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, ...

mehr