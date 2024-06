Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Firma in Kirkel Altstadt

Kirkel (ots)

Im Zeitraum vom 04.06.2024, 21:45 Uhr, bis zum 05.06.2024, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Firma in der Homburger Straße in Kirkel (OT Altstadt). Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich unbefugt Zugang zum Firmengebäude (Lagerhalle und Büroräumlichkeiten) und entwendeten dort aus den Büroräumen Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Außerdem entstand Sachschaden an einem Fenster.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

