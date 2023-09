POL-MG: Bilanz nach Rheydter Spätkirmes

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 15. September, gelangten gegen Mittag zwei unbekannte Trickdiebinnen in die Wohnung einer 86-Jährigen im Ortsteil Schrievers. Am Sonntag, 17. September, fiel der Seniorin auf, dass Schmuckstücke fehlten und verständigte die Polizei. Ihren Angaben zufolge klingelte am Freitag eine Frau an ihrer Wohnungstür und bat die Seniorin um ...

