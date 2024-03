Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Geld gefordert - Zeugen gesucht + Gartenhüttenbrand + Einbrüche + VW aufgebrochen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Geld gefordert - Zeugen gesucht

Am Samstagabend (9.3.2024) forderte ein unbekannter Mann Geld von einem 39-Jährigen. Der Unbekannte sprach den Gießener nach dessen Angaben im Bereich des Einkaufzentrums in der Neustadt an und forderte unter der Androhung von Gewalt von ihm Bargeld. Einen günstigen Moment nutzte der 39-Jährige, um wegzurennen. Er blieb unverletzt. Der Kriminelle flüchtete daraufhin ebenfalls. Den Unbekannten beschrieb das Opfer als dunkelhäutig und 190 - 200 cm groß. Er soll eine kräftige Statur und dunkle Augen haben. Zur Tatzeit habe er eine braun-graue Wollmütze, eine braune Jacke, Jeans und Stiefel getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: Wer hat gegen 19.40 Uhr im Bereich Neustadt 28 etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: Gartenhüttenbrand

Eine Gartenhütte in Annerod brannte am Samstagabend (9.3.2024) vollständig ab. Die Feuerwehr informierte die Polizei gegen 23.45 Uhr über den Brand. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Es wurde niemand verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der Kirchstraße bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Pohlheim: Gegen Tür getreten

In Grünigen versuchte ein Unbekannter irgendwann zwischen 26.2.2024 und 7.3.2024 eine Wohnungstür in der Untergasse einzutreten. Die Tür liegt im Erdgeschoss und ist über einen frei zugänglichen Hof erreichbar. Das Eindringen gelang nicht, zurück blieb ein Schaden an der Tür und dem Rahmen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Linden: Versuchter Einbruch

Ein Supermarkt im Arnsburger Weg in Leihgestern war das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie versuchten am Sonntag (10.3.2024) gegen 4 Uhr, eine Seitentür des Marktes aufzubrechen. Der Alarm löste aus, die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen. Gießen: Glasscheibe beschädigt

In den "Action Markt" in der Marburger Straße 183 versuchte ein Unbekannter am Sonntag (10.3.2024) einzudringen. Kurz vor Mitternacht löste der Alarm aus. Der Unbekannte hatte zuvor die Glasscheibe eines Fensters beschädigt. Er gelangte nicht in die Verkaufsräume und flüchtete stattdessen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Linden: Scheibe eingeworfen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter warf am Freitag (8.3.2024) in Großen-Linden die Scheibe einer Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Gegen 16.45 Uhr schlug der Unbekannte zu, Zeugen bemerkten ihn jedoch. Daraufhin flüchtete der Einbrecher.

Er war männlich, hatte dunkle Haare und eine schlanke Figur. Er trug bei der Tat eine grüne Jacke, eine schwarze Hose und helle Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: VW aufgebrochen

Eine Handtasche erbeutete ein Autoaufbrecher am Freitag (8.3.2024) in Rödgen. Er schlug die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des geparkten Golfs ein und gelangte so an die auf dem Sitz liegende Tasche. Das Auto stand zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Troher Straße.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Hakenkreuz aufgebracht

Mit geschmolzenem Wachs zeichnete ein Unbekannter ein seitenverkehrtes, ca. zwei mal zwei Meter großes Hakenkreuz auf der Straße vor dem Jugendzentrum in Lardenbach. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (9.3.2024), 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich des Akazienwegs gesehen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Wettenberg: Stoßstange beschädigt

Ein Unbekannter fuhr zwischen Mittwochmittag (6.3.2024) und Donnerstagmorgen (7.3.2024) gegen einen in der Krofdorfer Straße geparkten Mercedes. Der schwarze GLK stand auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 55 im Ortsteil Wißmar. Der Verursacher fuhr gegen das Heck des Mercedes und danach einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Lollar: Opel beschädigt

Im Holzmühler Weg parkte ein Opel-Fahrer am Freitag (8.3.2024) gegen 23 Uhr am Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag gegen 16.15 Uhr zum Auto zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden im Bereich der vorderen Stoßstange feststellen. Der Verursacher stieß gegen den schwarzen Corsa und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

