Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitsüberwachung

Gerolstein (ots)

Am 22.09.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein erneut Geschwindigkeitsüberwachungen im Gerolsteiner Stadtgebiet durch.

In der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr Uhr kontrollierten die Beamt*innen die Einhaltung der Geschwindigkeit im Bereich der Straße "Am Brückelchen" in Gerolstein. Hier wurden 15 Fahrzeugführer*innen gemessen. Hier kam es nur zu einer Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem Wert von 43km/h bei erlaubten 30km/h.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen die Einhaltung der Geschwindigkeit im Bereich der Prümer Straße in Gerolstein. Hier wurden 98 Fahrzeugführer*innen gemessen. Insgesamt kam es zu fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Schnellste war hier mit 71 km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell