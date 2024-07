POL-BOR: Ahaus-Graes - Erstmeldung: Graeser Brook nach Verkehrsunfall gesperrt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz; Tatzeit: 15.07.2024, zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr; Einen Akkuwinkelschleifer haben Unbekannte am Montag in Gronau entwendet. Das Werkzeug hatte samt Koffer auf der Ladefläche eines städtischen Fahrzeuges gelegen. Der Transporter stand zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

