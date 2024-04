Werdohl (ots) - Am Friedrich-Keßler-Platz kam es über das Wochenende zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in das Wohnhaus zu gelangen, scheiterten jedoch an der massiven Tür. Sachdienliche Hinweise können Sie gerne persönlich auf der Polizeiwache Werdohl oder unter der Telefonnummer 02392-93990 mitteilen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

